Пензенская область досрочно выберет нового губернатора 19 сентября

Пенза, 23 марта. Досрочные выборы губернатора в Пензенской области пройдут в единый день голосования, 19 сентября, сообщил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

«Досрочные выборы губернатора Пензенской области состоятся в единый день голосования, 19 сентября», — цитирует Шевченко РИА Новости.

Член ЦИК России уточнил, что на данный момент в единый день голосования высших должностных лиц на прямых выборах будут избирать в девяти субъектах. В трех регионах глав выберут депутаты региональных законодательных органов.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев лишился своей должности в связи с утратой доверия. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Басманный суд Москвы ранее арестовал Белозерцева до 20 мая как подозреваемого в получении взятки. По версии следствия, с января по сентябрь прошлого года чиновник получил деньги и другие ценности на сумму более 31 млн рублей за предоставление одной из компаний преимуществ при заключении госконтрактов.