Байден призвал ограничить оборот штурмового оружия в США

Вашингтон, 23 марта. Американский президент Джо Байден призвал Конгресс США работать над ужесточением законодательства в области контроля над огнестрельным оружием.

Об этом лидер Соединенных Штатов заявил в телеобращении после второго за неделю массового расстрела людей в стране.

«Я не буду ждать ни минуты, ни часа, чтобы предпринять меры для спасения жизней в будущем. Я призываю коллег в Палате представителей и сенате к действиям», — заявил Байден.

Он напомнил, что в США в прошлом действовал закон, который запрещал штурмовое оружие, а также магазины для патронов большой емкости. Президент призвал вновь ввести в стране подобный акт. Байден отметил, что это один из лучших инструментов для предотвращения насилия с применением огнестрельного оружия.

Американский лидер считает, что в стране нужно запретить боевое оружие и устранить недостатки процедуры проверки личности покупателей. Он призвал американский сенат принять соответствующие законы немедленно. Президент подчеркнул, что это общенациональный вопрос, который «спасет жизни».

Байден распорядился спустить государственные флаги США по случаю траура по погибшим при стрельбе в Колорадо. Трагедия произошла в магазине в городе Боулдер. Выходец из Сирии устроил стрельбу, в результате которой погибли десять человек, в том числе один полицейский.