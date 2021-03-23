Украина ввела санкции против ряда россиян и российских СМИ

Киев, 23 марта. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совбеза страны о санкциях в отношении ряда граждан России.

В том числе санкции введены против ряда российских СМИ, включая издания Газета.ру и Лента.ру, а также МИА «Россия сегодня». Кроме этого, ограничительные меры коснутся некоторых компаний, в числе которых присутствует «Росгосстрах».

Санкции решением Совбеза также вводятся в отношении трех депутатов Европарламента от Франции.

Ранее Евросоюз расширил список санкций за нарушения прав человека. В него включены некоторые граждане Китая, РФ, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи.