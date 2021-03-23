Актера Лаврова отправили под домашний арест за нападение на сотрудника ВАИ

Москва, 23 марта. Таганский суд вынес решение о заключении под домашний арест до 19 мая актера Андрея Лаврова, обвиняемого в нападении на сотрудника ВАИ.

По данным следователей, звезда сериалов «СОБР» и «След» подошел на Котельнической набережной к сотруднику Военной автоинспекции с ножом-бабочкой и кричал, что зарежет его. Потерпевший потребовал прекратить выходку, но актер не унимался. Сотруднику ВАИ пришлось убегать, подозреваемый погнался за ним. Позднее Лаврова задержали проезжавшие мимо правоохранители. По предварительным данным, он был сильно пьян.

Как стало известно ФАН, Лавров ранее уже привлекался к административной ответственности. В частности, артиста штрафовали за нарушение статьи 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

Кроме того, в декабре 2019 года на Лаврова подавала в суд компания, у которой он арендовал автомобиль Smart. Представители фирмы потребовали взыскать с актера деньги «в виде уплаты штрафа, предусмотренного договором аренды», за отказ от прохождения медосвидетельствования. Иск был удовлетворен.

Лавров известен по телесериалу «След», в котором исполнил роль капитана Котова. Также он снимался в многосерийных фильмах «Кулагин и партнеры», «Братья по-разному», «СОБР» и других.