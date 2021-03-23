«Почти катастрофа»: Партия «Родина» сделала заявление по поводу ЧС на теплотрассе в Муроме

Владимир, 23 марта. Партия «Родина» сделала заявление о чрезвычайной ситуации в Муроме Владимирской области, где из-за аварии без отопления остались десятки тысяч человек.

Сегодня, около 13:00 при проведении взрывных работ в Муроме была повреждена городская тепломагистраль. Из-за аварии без электроснабжения и отопления остался весь центр города. В настоящее время тепла и горячей воды нет в 309 домах, 13 детских садах и восьми школах. Без отопления остаются 23 тысячи жителей, включая более 3,5 тысячи детей. Закончить работы по ликвидации последствий аварии планируют до полуночи.

Председатель регионального отделения партии «Родина» Магамед Ахматов в связи с этим выступил с заявлением, отметив, что эта авария для такого небольшого города — почти катастрофа. Ахматов обратил внимание, что на дворе зима и панельные здания моментально остывают, а впереди — ночь без горячей воды и тепла.

«Мы обращаемся к МЧС с просьбой организовать мобильные пункты обогрева на пострадавших улицах. Мы обращаемся и к Администрации: семьям с детьми, пожилым людям в первую очередь надо предложить переместиться в те же школы в других районах города, организовать централизованный транспорт для этого», — заявил Ахматов.

В заявлении уточняется, что региональное отделение партии держит ситуацию на контроле.

Как стало известно ранее, в Саратове без воды останутся больше 300 домов. В среду столицу области вновь ждет коммунальное испытание: без водоснабжения останутся больше трехсот жилых домов. Причиной отключения будет проведение ремонтных работ на магистральном водопроводе.