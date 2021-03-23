Топ-5 самых популярных и эффективных диет

Когда до лета осталось совсем немного, самое время озаботиться физической формой и избавиться от набранных за зимний период лишних килограммов. Однако выбрать подходящую диету среди нескольких сотен существующих довольно непросто. Самые популярные и эффективные диеты – в материале ФАН.

Диета Аткинса

Низкоуглеводная система питания была разработана кардиологом Робертом Аткинсом на основе проведенного им исследования. Диета исключает подсчет калорий, все, что нужно считать — это потребляемые углеводы. Суть диеты заключается в том, что ограниченное количество углеводов заставляет организм переключиться с использования в качестве энергетического «топлива» глюкозы на сжигание накопленных в теле человека жиров.

Диета делится на несколько фаз. В первые две недели пациент может употреблять в пищу белок из птицы, мяса, рыбы и морепродуктов, яиц, сыра. При этом количество углеводов необходимо сократить до 20 граммов в день и получать их из овощей, а также отказаться от фруктов, выпечки, пасты, зерновых и орехов.

Следующая фаза длится до тех пор, пока до цели не останется 4,5 килограмма. На этом этапе количество углеводов сохраняется на уровне 15-20 граммов, но в рацион возвращаются орехи, семена и ягоды.

Третий этап должен длиться до тех пор, пока не будет достигнут желаемый вес. При этом в меню постепенно можно вводить фрукты, крахмалистые овощи, цельнозерновые продукты. Далее для поддержания веса можно употреблять любые продукты, но при его наборе возвращаться к третьей фазе.

Кето-диета

Суть кетогенной или кето-диеты заключается в том, что жиры составляют около 70%-80% дневной калорийности, а употребление пищи с содержанием углеводов резко сокращается. При таком питании в организме повышается уровень кетоновых тел в крови, которые служат альтернативным источником энергии.

Результат диеты напрямую зависит от количества употребляемых калорий. При этом кето-диета позволяет без особых усилий выдерживать уровень в 1100 калорий в день.

Веганская диета

Веганская диета предполагает отказ от мяса, молочных продуктов и других компонентов животного происхождения — желатина, казеина, молочной кислоты. При этом продукты растительного происхождения можно употреблять в пищу без ограничений.

Опасность веганской диеты заключается в том, что может возникнуть недостаток витамина B12. Диетологи советуют принимать витамин B12 в виде добавок.

Диета Орниша

Профессор медицины из Калифорнийского университета Дин Орниш рекомендовал для потери веса снизить количество потребляемых жиров. Диета Орниша помогает не только сбросить вес, но и улучшить здоровье сердца, снизить холестерин и кровяное давление.

Суть диеты Орниша заключается в снижении потребляемого в пищу жира до 10%. Врач рекомендовал исключить из пищи мясо, рыбу, масло, маргарин, маслины, авокадо, семечки, орехи, жирные молочные продукты, сладкое и алкоголь. При этом в пищу можно употреблять обезжиренные молочные продукты, яичные белки, а также бобовые, фрукты, зерновые, овощи без ограничения.

Средиземноморская диета с ограничением калорий

Основу рациона средиземноморской диеты составляют фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, сыр и йогурт. Рекомендуется отказаться от сливочного масла и заменить его оливковым. Кроме того, следует ограничить употребление красного мяса, яиц и сладостей.

Птицу и рыбу рекомендуется есть минимум дважды в неделю, а также пить много воды. Иногда можно даже пить красное вино. Для большей эффективности можно снизить количество потребляемых калорий. Средиземноморская диета позволяет не только сбросить вес, но и снизить риск заболеваний сердца.

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