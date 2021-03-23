Следователи доложили Бастрыкину о результатах работы за год 

Москва, 23 марта. В Следственном комитете РФ за прошлый год в два раза сократилось количество отмененных постановлений о возбуждении уголовных дел, сообщает пресс-служба СК РФ.

Во вторник председатель СК РФ Александр Бастрыкин на оперативном совещании заслушал отчеты представителей региональных управлений ведомства.

«В 2020 году в два раза сократилось количество отмененных постановлений о возбуждении уголовного дела и фактов возвращения дел для дополнительного следствия», — говорится в сообщении.

В этом году также сохранилась положительная тенденция: на 38% сокращено количество уголовных дел, возвращаемых на доработку органами прокуратуры и судами, а сроки предварительного следствия сократились.

Оценивая работу территориальных управлений, Бастрыкин положительно отозвался о службе коллег из республики Мордовия, Алтая, Карачаево-Черкесии, Камчатки и Костромской области. Негативную оценку получила работа территориальных подразделений в Забайкальском крае, Якутии, Воронежской области и Ставропольском крае.

«Александр Бастрыкин напомнил руководителям территориальных следственных управлений СК России о необходимости лично изучать уголовные дела в целях дачи полной, объективной и непредвзятой оценки с точки зрения обеспечения открытого правосудия», — говорится в сообщении.

Отдельным пунктом на совещании обсудили расследование налоговых преступлений. За последние годы значительно выросли показатели по возмещению ущерба, причиненного налоговыми преступлениями.

«В частности, до 2015 года, сумма возмещаемого ущерба не превышала 15 млрд рублей в год, но начиная с 2016 года, она не опускалась ниже 30 млрд. Сумма выявленного ущерба в 2020 году достигла 58 млрд рублей», — сообщили в Следственном комитете РФ.

В СК РФ отметили, что достижению высоких результатов по этому направлению способствовала совместная работа с МВД, ФСБ и Росфинмониторингом. Если в 2011 году уголовные дела возбуждались лишь по 17% поступивших в СК РФ материалов о налоговых преступлениях, то в 2020 году этот показатель вырос до 64%.