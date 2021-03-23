Путин отстранил Белозерцева от должности губернатора Пензенской области

Москва, 23 марта. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев лишился своей должности в связи с утратой доверия, следует из указа президента России Владимира Путина.

Басманный суд Москвы ранее арестовал Белозерцева до 20 мая как подозреваемого в получении взятки. По версии следствия, с января по сентябрь прошлого года чиновник получил деньги и другие ценности на сумму более 31 млн рублей за предоставление одной из компаний преимуществ при заключении госконтрактов.

Белозерцев не признал себя виновным, хотя подтвердил, что бизнесмен Борис Шпигель дарил ему дорогие часы, сообщал источник.