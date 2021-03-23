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ФАН публикует дополнительные материалы об экспертном отчете ООН по Ливии

 

ФАН публикует дополнительные материалы об экспертном отчете ООН по Ливии

20 марта 2021 года Федеральное агентство новостей опубликовало статью «Cтарые фейки нового доклада ООН по Ливии», в которой проводился анализ отчета группы экспертов международной организации. В материале подвергались сомнению многие доводы, на основе которых авторы делали вывод о том, что Российская Федерация участвует в ливийском конфликте. Редакция ФАН получила много отзывов и решила предоставить дополнительные материалы о документе, в том числе результаты опроса местного населения специальным корреспондентом издания.

Большое значение в докладе представляет следующее заявление: «Группа (экспертов, - прим. ФАН) удостоверилась в том, что «ЧВК Вагнера» покинула Бени-Валид 27 мая 2020 года. По сообщениям, 1 июля 2020 года сотрудники «ЧВК Вагнера» базировались в Аль-Джуфре (HL69), Бираке (BCQ), Аль-Кардабии (HLGD), Сабхе (HLSS), Ваддане (HL72) и на нефтяном предприятии «Аш-Шарара». Данная информация в докладе не имеет никаких подтверждений и ссылок на какие-либо источники, в связи с этим журналисты ФАН предприняли попытку найти подтверждения нахождение крупных военизированных подразделений в данных точках. 

В первую очередь анализу подверглись открытые источники. Выяснилось, что информация о нахождении ЧВК в данных точках распространяется через анонимные аккаунты в социальных сетях, критикующие действия Ливийской национальной армии и маршала Халифы Хафтара. В большинстве публикаций не содержится фото- или видео подтверждений. В исключительных случаях используются фотографии низкого качества, на основе которых невозможно сделать выводы о принадлежности изображенных людей и месте съемки или, например, фотографии российских журналистов, открыто находившихся в Ливии.

ФАН публикует дополнительные материалы об экспертном отчете ООН по Ливии

Специальный корреспондент ФАН провел опрос жителей Сирта, в ходе которого пытался выяснить у людей, обладают ли они информацией о присутствии большого количества военных из России в данном регионе. Большинство отвечали отрицательно, а те, кто указывали на наличие россиян, ссылались исключительно на информацию, полученную ими из интернета. Удалось также выйти на связь по телефону с родственниками опрошенных, проживающих в Аль-Кардабии, Сабхе и в непосредственной близости от предприятия Аш-Шарара, никто из них не смог подтвердить наличие российских военных. Соответствующие данные ливийцы встречали исключительно в Сети, что может свидетельствовать о продолжении информационной кампании в интересах одной из сторон конфликта.

В опубликованной ранее статье неоднократно упоминалось о необходимости подвергать сомнению информацию, которую транслируют издание «Проект» и исследовательский центр «Досье», в связи с их ангажированностью. Большинство читателей, отреагировавших на наш материал, согласились с этой позицией. Но некоторые попросили дополнительных пояснений. В качестве подтверждения предвзятости данных ресурсов достаточно привести несколько фактов о них и методах их работы: сокрытие  источников финансированияфакты неавторизированного доступа к личным данным, а также откровенная ложь об истинных целях своей деятельности.

В связи с тем, что группа экспертов ООН по Ливии концентрирует свое внимание на этих ангажированных источниках, возникает вопрос об их непредвзятости. 

ФАН публикует дополнительные материалы об экспертном отчете ООН по Ливии

С учётом мнений читателей анализу также подверглись таблицы со списком перелетов в Ливию, призванные подтвердить предположения о массовых нарушениях эмбарго для поддержки ЛНА (24 страница доклада). На основании представленной информации остается непонятным, каким именно образом эксперты международной организации выяснили, что везут эти самолеты, цель их перелёта, а также по какому принципу данные рейсы выбирались из десятков тысяч других, курсирующих над Ливией даже в момент жаркой фазы конфликта между Востоком и Западом страны.

Таким образом, приписываемое России военное присутствие в Ливии уже долгое время является инструментом пропаганды, целью использования которой является дискредитация страны. Редакция ФАН, другие российские СМИ, а также отечественные и зарубежные эксперты многократно ставили под сомнение и опровергали появляющиеся обвинения, но информационная кампания против России продолжается.

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