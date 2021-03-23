ФАН публикует дополнительные материалы об экспертном отчете ООН по Ливии

20 марта 2021 года Федеральное агентство новостей опубликовало статью «Cтарые фейки нового доклада ООН по Ливии», в которой проводился анализ отчета группы экспертов международной организации. В материале подвергались сомнению многие доводы, на основе которых авторы делали вывод о том, что Российская Федерация участвует в ливийском конфликте. Редакция ФАН получила много отзывов и решила предоставить дополнительные материалы о документе, в том числе результаты опроса местного населения специальным корреспондентом издания.

Большое значение в докладе представляет следующее заявление: «Группа (экспертов, - прим. ФАН) удостоверилась в том, что «ЧВК Вагнера» покинула Бени-Валид 27 мая 2020 года. По сообщениям, 1 июля 2020 года сотрудники «ЧВК Вагнера» базировались в Аль-Джуфре (HL69), Бираке (BCQ), Аль-Кардабии (HLGD), Сабхе (HLSS), Ваддане (HL72) и на нефтяном предприятии «Аш-Шарара». Данная информация в докладе не имеет никаких подтверждений и ссылок на какие-либо источники, в связи с этим журналисты ФАН предприняли попытку найти подтверждения нахождение крупных военизированных подразделений в данных точках.

В первую очередь анализу подверглись открытые источники. Выяснилось, что информация о нахождении ЧВК в данных точках распространяется через анонимные аккаунты в социальных сетях, критикующие действия Ливийской национальной армии и маршала Халифы Хафтара. В большинстве публикаций не содержится фото- или видео подтверждений. В исключительных случаях используются фотографии низкого качества, на основе которых невозможно сделать выводы о принадлежности изображенных людей и месте съемки или, например, фотографии российских журналистов, открыто находившихся в Ливии.

Специальный корреспондент ФАН провел опрос жителей Сирта, в ходе которого пытался выяснить у людей, обладают ли они информацией о присутствии большого количества военных из России в данном регионе. Большинство отвечали отрицательно, а те, кто указывали на наличие россиян, ссылались исключительно на информацию, полученную ими из интернета. Удалось также выйти на связь по телефону с родственниками опрошенных, проживающих в Аль-Кардабии, Сабхе и в непосредственной близости от предприятия Аш-Шарара, никто из них не смог подтвердить наличие российских военных. Соответствующие данные ливийцы встречали исключительно в Сети, что может свидетельствовать о продолжении информационной кампании в интересах одной из сторон конфликта.

В опубликованной ранее статье неоднократно упоминалось о необходимости подвергать сомнению информацию, которую транслируют издание «Проект» и исследовательский центр «Досье», в связи с их ангажированностью. Большинство читателей, отреагировавших на наш материал, согласились с этой позицией. Но некоторые попросили дополнительных пояснений. В качестве подтверждения предвзятости данных ресурсов достаточно привести несколько фактов о них и методах их работы: сокрытие источников финансирования, факты неавторизированного доступа к личным данным, а также откровенная ложь об истинных целях своей деятельности.

В связи с тем, что группа экспертов ООН по Ливии концентрирует свое внимание на этих ангажированных источниках, возникает вопрос об их непредвзятости.

С учётом мнений читателей анализу также подверглись таблицы со списком перелетов в Ливию, призванные подтвердить предположения о массовых нарушениях эмбарго для поддержки ЛНА (24 страница доклада). На основании представленной информации остается непонятным, каким именно образом эксперты международной организации выяснили, что везут эти самолеты, цель их перелёта, а также по какому принципу данные рейсы выбирались из десятков тысяч других, курсирующих над Ливией даже в момент жаркой фазы конфликта между Востоком и Западом страны.

Таким образом, приписываемое России военное присутствие в Ливии уже долгое время является инструментом пропаганды, целью использования которой является дискредитация страны. Редакция ФАН, другие российские СМИ, а также отечественные и зарубежные эксперты многократно ставили под сомнение и опровергали появляющиеся обвинения, но информационная кампания против России продолжается.