Банги, 23 марта. Граждане Центральноафриканской Республики раскритиковали лидера партии MLPC Мартена Зигеле после его слов благодарности в адрес многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА).

Бывший премьер-министр республики и один из кандидатов на прошедших 27 декабря президентских выборах Мартен Зигеле заявил, что «голубые каски» позволили тысячам избирателей реализовать свое право голоса во время второго тура парламентских выборов, который прошел в ЦАР 14 марта, а также обеспечили безопасность на всеобщем голосовании в декабре 2020 года.

Центральноафриканцы возмутились отсутствием упоминания заслуг правительственных войск страны, а также военнослужащих Руанды и инструкторов из РФ в сообщении Зигеле. По мнению местных жителей, именно армия и союзники смогли обеспечить безопасность избирательного процесса.

Политику напомнили, что МИНУСКА уже продемонстрировала собственную профнепригодность во время президентских выборов, которые состоялись 27 декабря прошлого года. При этом миротворцев неоднократно ловили на сотрудничестве с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), которые пытались сорвать голосование, а после перешли к грабежам и насилию на территории ЦАР.

В то же время отряды национальной армии при поддержке руандийских военных и консультативной помощи российских инструкторов освободили от бандитов более 30 городов республики. Об этом ранее напомнил генеральный директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.