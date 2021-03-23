Мирослава Карпович спровоцировала слухи о тайной свадьбе с Павлом Прилучным

Москва, 23 марта. Актриса Мирослава Карпович опубликовала новое фото в Instagram, на котором засветила кольцо, похожее на обручальное, чем спровоцировала слухи о свадьбе с артистом Павлом Прилучным.

Звезда сериала "Папины дочки" поделилась в stories кадром с новой фотосессии. Знаменитость предстала в эффектном образе, который состоял из тренча самого трендового цвета этого года — зеленого. Актриса словно пыталась выпутаться из оков желтой материи.

Однако внимание публики было приковано к одной маленькой детали — кольцу на безымянном пальце правой руки. Пользователи предположили, что артистка тайно сыграла свадьбу с коллегой по цеху Павлом Прилучным, роман с которым ей приписывали после его развода с Агатой Муцениеце.

Несмотря на активно распространяемые в Сети слухи о романтическом характере их отношений, ни один из них до сих пор не рассказал, правдивы ли домыслы или нет.

Павел Прилучный недавно признался, что живет вместе с мамой. Хотя общественность считала, что после развода с Муцениеце артист съехался с Карпович, с которой уже успел отдохнуть в компании своих детей.