Смерть во время голосования: как повлияет кончина одного кандидата на выборы в Конго

Кандидат в президенты Республики Конго Гай Брис Парфэ Колелас скончался от коронавируса прямо в день выборов на борту самолета, который вез политика на лечение во Францию.

Колелас был одним из лидеров оппозиции и мог составить достойную конкуренцию действующему главе государства Дени Сассу-Нгессо, который руководит страной последние 36 лет. Однако смерть политика ставит под вопрос легитимность избирательного процесса, который завершился за несколько часов до кончины Колеласа.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, как уже умерший конголезский оппозиционер может отменить выборы в Конго.

Выборы под угрозой срыва

Голосование за кандидатов на пост президента Республики Конго прошло 21 марта 2021 года. Помимо главы государства, занимающего эту должность с 1979 года (с перерывом в 1992–1997 гг.), в выборах участвовали еще шесть человек.

Итоги еще не объявлены, однако предварительные результаты показывают, что лидирует Сассу-Нгессо, который в некоторых округах страны набрал более 80% голосов. Тем не менее успех действующего главы государства может оказаться недействительным из-за несвоевременной кончины Гая Колеласа.

В 2015 году республика получила новую Конституцию, которая отменила ограничение на количество президентских сроков, благодаря чему Сассу-Нгессо получил возможность баллотироваться снова.

Однако в статье 70 главного закона страны говорится, что в случае смерти либо признания окончательно недееспособным одного из кандидатов до первого тура выборов, Конституционный суд принимает решение об отсрочке голосования.

Слово за судом

Последнее слово в сложившейся коллизии принадлежит Конституционному суду республики (КС). Ему необходимо дать обоснованное заключение, есть ли необходимость переносить голосование на более поздний срок, чтобы изготовить новые избирательные материалы и провести выборы уже с шестью кандидатами.

Сложность заключается в определении протяженности первого тура выборов. Если он начинается с официальной подачи документов и завершается оглашением окончательных, признанных КС результатов, то, определенно, Гай Колелас своей смертью запустил процедуру по новой.

Но с тем же успехом судьи могут прийти к выводу, что первый тур завершился с закрытием избирательных участков, когда умерший политик еще боролся с болезнью.

Третий вариант подразумевает, что началом первого тура является именно момент открытия пунктов для голосования, а статья 70 Конституции вступает в силу, если кто-либо из кандидатов выбыл до этого момента.

Континентальный опыт

Конституционный суд каждой страны имеет право толковать текст основного закона государства в соответствии с собственными взглядами. Однако опыт других стран Африки показывает, что решение КС зависит от многих параметров, в том числе и от воли действующего главы государства.

Так, Верховный суд Чада не стал принимать во внимание отказ сразу трех кандидатов от участия в выборах, которые станут шестыми в карьере президента республики Идриса Деби.

Глава «Национального союза за демократию и обновление» (UNDR) Салех Кебзабо, кандидат от оппозиции Нгарледжи Йоронгар и единый кандидат от коалиции «Альянс Победы» Ме Теофил Бонгоро решили отказаться от дальнейшей борьбы. Причиной послужило нападение полиции Чада на дом еще одного политика, баллотировавшегося на должность главы государства — Яя Дилло Джеру.

Неприкрытый акт устрашения неугодного кандидата со стороны силовиков, в результате которого погибли престарелая мать и 11-летний сын Джеру, не получил должной правовой оценки со стороны судей, а имена отказавшихся от участия в выборах кандидатов по-прежнему фигурируют в бюллетенях, хотя выборы в Чаде пройдут только 11 апреля.

Не менее сложной была ситуация во время январского голосования в Уганде. Полиция неоднократно брала под арест главного оппозиционного кандидата Роберта Кьягулани еще до выборов. В день, когда угандийцы пошли на избирательные участки, силовики заблокировали его в собственном доме и не выпускали почти две недели.

Главой Уганды в шестой раз подряд стал Йовери Мусевени, который, как и Сассу-Нгессо руководил страной три с лишним десятилетия. Кьягулани пытался оспорить поражение цивилизованным образом — в суде. Но через полтора месяца отозвал обвинение о фальсификации результатов.

Таким образом, ожидать от Конституционного суда Республики Конго наиболее выгодного оппозиции решения не приходится. Вероятнее всего будет найдена такая трактовка основного закона, которая сохранит за Сассу-Нгессо президентское кресло.

В этом случае в стране могут вспыхнуть беспорядки. Однако для главы государства, который в 1997 году пришел к власти в результате гражданской войны, такая вероятность определенно не является настолько пугающей, чтобы добровольно отдать власть.