Современные женщины всегда стараются быть неотразимыми и красивыми. При этом мода сейчас диктует свои правила, поэтому в образе должно быть идеально все: одежда, обувь, маникюр и, конечно, прическа. Ни для кого не секрет, что укладка волос может занять огромное количество времени, поэтому многие женщины отправляются за помощью к стилистам, чтобы не заморачиваться и не мучиться с прической. Но опять же частые походы в салоны красоты сильно ударят по кошельку. Поэтому мы решили составить топ лучших стайлеров для волос, которые подойдут для совершенно разных причесок. Так давайте же познакомимся с этим устройством поближе, узнаем о его функциях, разберем плюсы и минусы.

Что такое стайлер для волос

Стайлеры для волос появились на прилавках магазинов электроники сравнительно недавно, поэтому эти устройства можно смело назвать современными помощниками девушек. Благодаря современной конструкции и качественным материалам стайлеры от привычных плоек и утюжков отличаются принципом работы, а именно — они работают в щадящем режиме и не повреждают локоны.

Если вы сомневаетесь стоит ли покупать стайлер для волос, то предлагаем вам ознакомиться с несколькими весомыми плюсами этих гаджетов:

• эти устройства по-настоящему многофункциональны, поскольку они позволяют не только выпрямить волосы, но и сделать романтические кудряшки. Так что подобное приобретение позволит примерить на себя несколько различных образов и выбрать идеальную прическу;

• стайлеры очень легко использовать;

• устройства способны заменить дорогостоящие услуги парикмахеров и стилистов;

• подходят к волосам разного типа. Это огромный плюс, поскольку обладательницам истонченных и слабых волос не придется волноваться о том, что их локоны могут повредиться при укладке;

• большой набор различных функций, которые делают укладку волос не только удобной, но и эффективной.

Перечисленные достоинства наверняка заставят вас задуматься о покупке подобного устройства. Однако подождите. Мы хотим, чтобы покупка была грамотной, поэтому предлагаем подробно ознакомиться с разновидностями этих гаджетов, чтобы вы смогли подобрать идеальный вариант для себя:

• многофункциональный — отличный вариант для использования дома. Как правило к самому стайлеру прилагается в наборе несколько удобных насадок, которые позволят сделать либо идеально ровные пряди, либо накрутить локоны разных размеров, либо же придать прическе побольше объема. Тут все зависит от ваших предпочтений;

• монофункциональный — в таких гаджетах предусмотрено не более двух режимов работы. Дело в том, что такие устройства рассчитаны исключительно на профессиональное использование, поэтому в руках мастера такой стайлер сотворит настоящее чудо на вашей голове, а вот для использования в домашних условиях он не подойдет;

• автоматический — один из новейших видов подобных устройств. Вся прелесть такого гаджета заключается, скажем так, в его самостоятельности: для его использования необходимо выбрать подходящую насадку, накрутить на нее прядку, включить устройство и медленно провести по локону. Стайлер выполнит всю работу сам, а вам останется только восхищаться результатом.

Также эти устройства можно разделить на несколько видов по типу работы:

1. для укладки;

2. для выпрямления волос;

3. для завивки волос;

4. паровые;

5. с функцией ионизации;

6. беспроводные.

Несколько нюансов при выборе стайлера для волос

Всем уже давно известно, что результат работы различных устройств для красоты во многом зависит от материалов, их которых они изготовлены. Особенно это касается тех гаджетов, которые работают с волосами. Поэтому в первую очередь при покупке стайлера для завивки или выпрямления волос стоит обратить внимание на материал, из которого сделаны нагревательные пластины. К примеру керамическое покрытие совершенно не повредит ваши локоны, охранит их блеск и здоровье, а вот устаревшие металлические варианты тут уже не сгодятся.

Не забываем и про мощность. Устройство мощностью 0,1 кВт отлично подойдет для использования на дому. Более дорогие и продвинутые варианты лучше оставить профессионалам, иначе волосы можно сильно повредить.

Еще один важный момент — мобильность. Удобство использования будет зависеть от длины провода, поэтому заранее изучите этот вопрос. Иначе вы рискуете столкнуться с такой неприятной ситуацией, когда длина шнура попросту не позволяет дотянуться до зеркала, и в итоге вы не сможете нормально укладывать волосы. Если вы уверены, что расположение розеток в вашей ванной комнате не позволит дотянуться даже самому длинному шнуру, то тогда стоит задуматься о покупке беспроводного стайлера, работающего и от аккумулятора.

Вот еще несколько аспектов, которые нужно изучить перед покупкой стайлера для волос:

• виды насадок — если вы любите экспериментировать со своим образом и делать самые разные прически, то тогда большой набор насадок вам просто необходим. Как правило комплекты стайлеров дополняются стандартным набором насадок: для выпрямления волос, гофре-пластины, щетка для укладки, щипцы для создания определенного размера и диаметра локонов;

• нагрев — оптимальным можно назвать температурный режим от 80 до 230 градусов. Такой температурный диапазон позволит создать идеальную прическу без вреда волос. Самые последние модели стайлеров оснащены особой функцией, которая позволяет выбрать температурный режим конкретно для определенного типа волос и типа укладки;

• функция обдува — очень полезное и приятное дополнение, которое позволяет быстро охладить нагретые пряди, зафиксировать форму прически, а также придать волосам блеск и здоровое сияние;

• ионизация — станет особенно полезной для обладательниц тонких и сухих волос, которые постоянно электризуются. Благодаря этой функции волосы станут мягкими и блестящими словно шелк;

• инфракрасное излучение — функция, чем-то напоминающая предыдущую. Она тоже помогает закрыть чешуйки волос, делает их блестящими и шелковистыми.

Рейтинг стайлеров для волос

Rowenta CF 4132

Начнем с устройства, с помощью которого вы сможете быстро выпрямить волосы, сделать гладкую и аккуратную прическу, либо же закрутить мягкие локоны. С такой работой без проблем справятся щипцы Rowenta CF 4132. Устройство не берет много электроэнергии. Максимальный нагрев составляет 200 градусов по Цельсию.

Покупатели отмечают особое удобство при эксплуатации благодаря проводу, который не сковывает движения и вращается внутри корпуса вокруг оси. Кроме того к устройству прилагается внушительный набор насадок, что не может не радовать. Вот основные характеристики этого стайлера для волос:

• имеется петелька для крепления на крючок;

• хорошая длина провода — 1,9 м.

• в комплекте можно найти керамические насадки, щипцы для закручивания локонов и выпрямления, удобные заколки для волос, щетка, чехол для хранения, инструкцию.

Так какие же плюсы и минусы выделяют покупательницы? Начнем, пожалуй, с положительных сторон:

• устройство за короткое время позволяет сделать стойкую и красивую укладку;

• стайлер нагревается за считанные секунды, что экономит время;

• хорошая комплектация,

• удобство при использовании каждой насадки.

Среди минусов выделяют следующее:

• стайлер очень долго остывает, причем нагретый корпус может повредить поверхность, на которой располагается устройство;

• нельзя регулировать температуру.

BaByliss C260E

Если вы любите волнистые волосы, то этот вариант однозначно для вас. Этот стайлер пользуется огромной популярностью среди современных красавиц, поскольку благодаря ему можно без проблем сделать идеальные и аккуратные кудри. Особое покрытие Titanium Ceramic не повреждает волосы, оставляя их естественный блеск и красоту, а конструкция устройства позволяет сделать укладку очень быстро и бес проблем.

Перечислим основные характеристики:

• максимальная температура нагрева до 200 градусов;

• наличие термоковрика в комплекте;

• три режима укладки;

• керамическое покрытие пластин.

А теперь выделим несколько плюсов гаджета:

• быстрая укладка волос;

• удобная ручка;

• подходит как коротким, так и длинным волосам;

• естественный результат укладки;

• вращающийся шнур, который не путается.

Стоит отметить, что это одна из немногих моделей стайлеров, к которым у нас так и не получилось найти негативные отзывы. Покупатели отмечают, в этом устройстве отлично сочетаются цена и качество.

Rowenta CF 9220

Даже коротким волосам требуется объем. Так что такую обязанность на себя может взять стайлер Rowenta CF 9220. Очень часто его называют одним из самых лучших вариантов для коротких волос и прядей средней длины. Из себя устройство представляет щетку средней длины, которая имеет две скорости воздушного потока. Именно благодаря воздуху, который проходит через щетинки создается заветный объем волос. Помимо этого имеется и режим холодного обдува, для закрепления укладки. Приятным дополнением можно назвать функции ионизации, которая препятствует спутыванию волос и их электризации.

Перечислим основные характеристики:

• приличная мощность — 1000 Вт, а также механический тип управления устройством;

• наличие функций вращения насадки, ионизации и холодного обдува;

• два температурных режима и две скорости;

• две насадки в комплекте.

Покупательницы в интернете делятся впечатлениями и рассказывают об основных плюсах устройства. Вот что нам удалось выделить:

«Сама щетка имеет керамическое покрытие, поэтому волосы не рвутся и не перегреваются»;

«Локоны можно укладывать при помощи холодного воздуха»;

«Ионизация волос»;

«Возможность использования как на длинных, так и на коротких волосах».

Однако у устройства нашлись и минусы:

• щетку нужно постоянно и тщательно очищать, поскольку в ней забиваются волосы и частички пыли;

• гаджет помогает уложить волосы, но не высушить их сразу после мытья;

• сильно шумит во время работы;

• в комплект не входит сумка для хранения устройства.

Philips HP8372

Если вы мечтаете, чтобы ваши волосы были идеально гладкими и ровными, тогда стайлер Philips HP8372 для вас будет самым лучшим и оптимальным вариантом. Это устройство оснащено новейшим сенсором, который поможет сохранить естественное увлажнение и здоровье волос.

Вот основные характеристики:

• у стайлера есть возможно цифровой настройки температуры в трех вариантах;

• устройство поддерживает стабильный и равномерный нагрев всех пластин;

• наличие специального сенсора, который проверяет состояние волос и подстраивает температурный режим конкретно под структуру волоса;

• наличие технологии MoistureProtect;

• ионизация волос при использовании устройства;

• плавающие керамические пластины.

Давайте рассмотрим его плюсы:

• моментальный нагрев до 200 градусов;

• керамическое покрытие пластин, защищающее волосы от повреждений и прилипания. Благодаря ему волосы выглядят живыми и блестящими;

• три температурных режима, которые позволят осуществить укладку на любых волосах;

• отлично выпрямляет даже тугие и мелкие кудряшки.

Здесь существует один минус — белый и маркий корпус, который легко пачкается. Однако таких проблем можно избежать, своевременно протирая устройство.

GALAXY GL4620

Модель, о которой вы наверняка не слышали. А очень зря! Это отличный вариант для любительниц кудрей и романтических локонов. Устройство станет настоящим помощником во время укладки и позволит сделать прическу салонного уровня без заломов и повреждения волос.

Возможность работы от аккумулятора позволит сделать укладку в любом месте и превратит этот процесс в приятное и увлекательное занятие.

Вот некоторые характеристики:

наличие вращающейся насадки;

дисплей на корпусе;

максимальная температура нагрева — 200 градусов;

непрерывная работа устройства в течение 60 минут.

Покупатели оставляют этому гаджету исключительно положительные отзывы за следующие плюсы:

• быстрая и эффективная завивка;

• возможность регулировки температуры;

• удобство в использовании;

• качество сборки.

Что касается минусов, тут покупатели в один голос утверждают, что у устройства их попросту нет.

Braun AS 530

Если вам необходимо устройство, которым будет пользоваться обладательницы как длинных, так и коротких волос, то здесь отлично подойдет стайлер Braun AS 530. Он позволяет не только сделать укладку, но и хорошо просушивает волосы, создавая идеальный объем. Причем пар, который подается во время использования гаджета помогает сохранить здоровье и блеск волос, ведь тепло будет плавно и равномерно распределяться по всей длине волос не прижигая их. Так что в этом случае можно смело сказать, что повреждение прядей сведется к минимуму.

Основные характеристики устройства:

• мощность — 1000 Вт, что ставит устройство в одну линию с профессиональными гаджетами;

• наличие функции, защищающей от перегрева корпуса;

• возможности подачи холодного воздуха и увлажнение паром;

• три температурных режима и три скорости подачи воздуха;

• имеется петля, за которую можно повесить устройство на крючок;

• вращающийся удобный провод;

• несколько удобных насадок в комплекте.

Начнем с перечисления достоинств:

• устройство очень легко и удобно держать в руке, поэтому укладка проходит быстро и, главное, просто;

• наличие функции пароувлажнения, которая сохраняет естественный блеск и красоту волос;

• вращающийся провод у основания, который не путается и не мешает в процессе укладки.

Увы, даже в хороших устройствах можно найти минусы. В основном покупатели жалуются на следующее:

• устройство может перегреться спустя 15-20 минут работы;

• слабая фиксация насадок. Они могут отпадать во время укладки;

• нет постоянного режима холодного обдува. Он работает только при нажатии и удерживании кнопки;

• у некоторых покупательниц повреждается шнур у основания из-за постоянного трения об корпус;

• неудобное расположение кнопки пара — она находится на самом конце корпуса.

Xiaomi Yueli Hair Straightener

Этот гаджет поможет быстро и эффективно сделать ваши волосы идеально ровными и гладкими. Причем благодаря особому покрытию на пластинах волосы не портятся и остаются красивыми и живыми. Приятным дополнением станет та функция, которая позволяет устройству работать от аккумулятора. А это значит, что стайлер можно использовать в любом месте, даже во время долгого путешествия.

Давайте рассмотрим основные характеристики устройства:

• наличие функции ионизации;

• нагревание до 200 градусов;

• в комплект входит удобный футляр;

• два режима работы, которые можно подобрать к конкретному типу волос.

В сети можно найти массу положительных отзывов от довольных покупателей, которые выделяют такие плюсы:

• небольшой вес устройства;

• эргономичность;

• хорошее качество сборки;

• быстрая и качественная укладка.

Однако нашлись и недостатки:

• устройство не подойдет обладательницам очень густых и жестких волос, поскольку с ними стайлер попросту не справится;

• стайлер очень долго заряжается;

• небольшой зазор между нагревательными элементами, куда зачастую попадают волосы.

Ritelli W200

Как мы говорили ранее, технологии для наведения красоты не стоят на месте, поэтому несколько лет назад на полках магазинов появились автоматические модели, которые могут быстро и без проблем создать идеальные локоны. Поэтому среди стайлеров такого типа мы выделили модель Ritelli W200. У него есть целых девять режимов укладки, которые создадут потрясающую прическу и заставят окружающих ломать голову, к какому же мастеру вы ходили. Также у устройства есть одно приятное дополнение — функция пароувлажнения. Она помогает придать волосам блеск и здоровый вид. Сами пластины покрыты керамикой, а значит они не будут прилипать к волосам и повреждать их при нагревании.

Вот его основные характеристики:

• у прибора есть три режима нагрева, так что температуру можно подобрать под определенную структуру волос;

• устройство может нагреваться до 230 градусов;

• вращающийся провод у основания, который не перетирается со временем и не мешает укладке;

• небольшой вес и наличие удобной насадки в комплекте.

Среди плюсов покупательницы выделяют довольно много пунктов:

• функция увлажнения паром, которая ускоряет и упрощает укладку волос;

• вращающийся вокруг своей оси шнур не спутывается и не сковывает движения при использовании стайлера;

• керамическое покрытие на пластинах щипцов не липнет к волосам, не пересушивает их и сохраняет здоровый вид локонов;

• возможность сделать локоны без заломов;

• пластины не сжимают пряжки, а значит легко освобождают их и не выдергивают волосы;

• у устройства есть индикатор, который показывает статус работы, поэтому можно легко заметить, что гаджет включен.

А что касается минусов, изучив отзывы в Сети, мы пришли к выводу, что покупательниц не устраивает три критерия:

• без определенного опыта и сноровки устройство довольно сложно использовать, поэтому для «знакомства» с ним понадобится как минимум неделя;

• гаджет нельзя использовать на волосах, длина которых ниже пояса;

• высокая стоимость устройства.

PinUp

Девушки, которые большую часть своего свободного времени проводят на работе или в путешествиях, как и все остальные, хотят выглядеть безупречно. Однако времени на укладку порой совсем не остается. Не стоит отчаиваться, поскольку и для вас нашелся удобный и беспроигрышный вариант — беспроводной стайлер. Устройство PinUp от производителя US Medica позволит создать прекрасную укладку в тот момент, когда вам это нужно. Причем этот стайлер совершенно не портит волосы благодаря особому покрытию пластин и правильному нагреву. Так что с этим беспроводным помощником волосы всегда будут гладкими и блестящими.

У этого стайлера следующие характеристики:

• устройство работает от аккумулятора, на зарядку которого потребуется порядка трех часов;

• мощность работы 20 ВТ;

• время беспрерывного использования около 25-30 минут;

• быстрый нагрев до максимальных температур;

• покрытие из турмалина, которое препятствует электризации и разрушению структуры волос;

• хорошая комплектация, состоящая из провода для зарядки, термозащитного чехла, и руководства по эксплуатации.

Достоинств у того прибора огромное количество. В основном покупатели отмечают следующие:

• беспроводная технология, позволяющая брать и использовать стайлер во время длительной поездки в любом месте;

• три режима нагрева, которые можно подбирать под свой тип волос;

• эффект плавающих пластин, которые помогают сделать укладку по-настоящему идеально во всем;

• возможность как выпрямления, так и завивки волос;

• дисплей со световой индикацией, упрощающий работу с устройством;

• моментальный нагрев и быстрое охлаждение;

• компактный внешний вид и простота использования.

Однако даже у такого расхваленного устройства есть один существенный минус — его высокая стоимость. Поэтому перед покупкой такого устройства придется тщательно взвесить все за и простив, чтоб уже наверняка определить, нужен ли вам беспроводной стайлер, или же вы сможете обойтись и стандартным вариантом с проводом.

Dyson Airwrap Complete

Это устройство справится с укладкой самых разных типов волос и будьте уверенны — сделает он это отлично. Благодаря идеальному подбору насадок устройство поможет сделать потрясающую прическу салонного уровня, а удобный корпус из качественных материалов делает процесс укладки по-настоящему приятным.

Перечислим некоторые характеристики устройства:

• мощность 1300 Вт;

• три режима нагрева и три интенсивного потока воздуха;

• восемь сменных насадок в комплекте;

• функция подачи холодного воздуха для закрепления прически.

Среди плюсов покупательницы выделяют:

• качество сборки;

• удобство управления;

• отличный результат укладки;

• наличие удобного чехла для хранения.

Однако даже у такого расхваленного устройства есть один минус — очень высокая цена.

Изучив подробно эту, казалось бы, простую тему, мы сделали вывод что для современных модниц — стайлер важное и нужное устройство. Однако к его подбору нужно подходить грамотно: изучать характеристики, подбирать температурные режимы под тип волос, заранее думать об образах, которые вам необходимо будет создавать, и покупать устройство со всеми необходимыми насадками. И конечно не стоит расстраиваться, если вы не сможете сразу наловчиться и быстро приспособиться к использованию стайлера. Ведь некоторые современные модели требуют небольшой сноровки, которая приходит со временем. Зато благодаря этому маленькому помощнику вы сможете создавать красивые прически и радоваться своему идеальному внешнему виду каждый день.