

Санкт-Петербург, 24 марта. «Команда 29» взявшая под опеку Маргариту Юдину, прославившуюся тем, что преградила дорогу сотруднику правоохранительных органов, находящемуся при исполнении, по сути является неформальным объединением журналистов и юристов. На деле — это вполне себе дееспособная организация, ведущая не только общественную, но и коммерческую деятельность. Существует, как и большинство оппозиционных объединений, на донаты. А руководит организаций адвокат Иван Павлов, чьей супруге в 2014 году аннулировали вид на жительство в России за то, что она «выступает за насильственное изменение основ конституционного строя России». ФАН узнал, чья была идея создания организации, и каким образом они получают деньги.

Супруга Ивана Павлова — Гаспар Дженнифер Сюзанн — родилась в 1971 году в Пенсильвании. В Россию она приехала именно к Ивану, за которого вышла замуж официально. В браке у них родилась дочь, которая является гражданкой России. Официально Дженнифер Гаспар являлась правозащитницей, экспертом в области некоммерческих организацией. В России она их консультировала. Именно, когда Дженнифер появилась в России, ее супруг создал фонд «Институт развития свободы информации», который в 2014 году был признан НКО-иноагентом. По сути НКО никому не помогал, также, как и «Команда 29», а только выставлял Россию в дурном свете. Занимался защитой, в основном, людей, подозреваемых в измене Родине. Ратовал за «свободу информации», распространяя фейки Шлосберга о сотнях погибших русских солдат на Украине. Ругали СМИ, хвалившие отдых в Крыму (после 2014 года), называя это проплаченными статьями, видимо совсем забыв о свободе информации.

Тогда же УФМС (на тот момент это была отдельная структура) аннулировала вид на жительство американке за «угрозу национальной безопасности», шума было много. За Гаспар вступились «лучшие друзья России» — Майкл Макфол, Псаки и ЕСПЧ.

По сути ничего не поменялось, в 2015 году появилось неформальное объединение «Команда 29», возглавляемое Иваном Павловым, и старшим юристом команды Дарьей Сухих. На обоих закреплено по несколько юрлиц, в названии которых упоминается «свобода информации». Кстати именно реквизиты ИП Дарьи Сухих указаны в публичной оферте для перечисления поддержки деятельности команды. А это, судя по сайту, Карина Цуркан, осужденная за шпионаж, и Маргарита Юдина, преградившая пусть полицейским. Кстати, Павлов являлся адвокатом Цуркан и получал гонорар за ее защиту в суде. Теперь это объединение, по нашему мнению, действующее точно не в интересах России, требует у МВД рассекретить личные данные сотрудника полиции, с которым столкнулась Юдина. И помогает, судя по всему, сыновьям Юдиной прятаться от военкомата, сняв Маргарите квартиру в Петербурге.

Напомним, Маргарита Юдина прославилась после того, как на одном из митингов в поддержку Алексея Навального преградила путь полицейскому, исполнявшему свой служебный долг. После этого женщина обвинила сотрудника правоохранительных органов в нанесении телесных повреждений и сейчас, живя на донаты доверчивых людей, требует возбуждения уголовного дела.