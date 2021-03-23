Запуск СПГ-завода «Газпрома» в Арктике могут осуществить к 2035 году

Москва, 23 марта. Российская нефтегазовая компания «Газпром» хочет возродить строительство СПГ-завода в Арктике.

Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на программу развития производства СПГ, которая была одобрена российским кабмином. Запуск данного предприятия на Штокмановском месторождении возможен к 2035 году, сообщает ТАСС.

«Проектная мощность завода <...> оценивается в 30 млн тонн», — говорится в материале.

Данные цифры компания рассчитала после проведения соответствующего прединвестиционного исследования. Проект подразумевает выполнение ряда работ, направленных на повышение импортозамещения и эффективности заграничного оборудования, а также технологий.

Траты «Газпрома» на переход к использованию отечественного программного обеспечения (ПО) и оборудования должны составить не менее 180 миллиардов рублей, сообщил ранее глава нефтегазовой компании Алексей Миллер.