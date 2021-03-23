В Швеции увидели раскол в НАТО после слов Байдена о Путине

Стокгольм, 23 марта. Члены НАТО оказались в непростой ситуации после резких слов президента США Джозефа Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина.

Центральная шведская ежедневная газета Svenska Dagbladet опубликовала статью, в которой констатируется раскол НАТО после резких слов президента США Джозефа Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина. Шведские журналисты отметили, что страны, входящие в Альянс, с одной стороны, зависят от военной и экономической мощи США, а с другой — заинтересованы в сотрудничестве с Россией.

Ярким примером является Германия, у которой, как напомнили в SvD, есть большой газовый проект с Россией. Другим примером является Турция, которая не побоялась санкций и купила российские ЗРК С-400 «Триумф». Некоторые члены НАТО недавно проявили интерес к закупке российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Слова Байдена еще долго будут помнить, но есть опасение, что в целом весь президентский срок Джозефа Байдена будет проходить под знаком его неадекватности. Экс-президент США Дональд Трамп, как передают СМИ, не уверен, что его преемник на посту находится в хорошем состоянии и вообще понимает, какие документы он подписывает.