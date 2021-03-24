Обильные ливни привели к разрушительным наводнениям в Колумбии

Богота, 23 марта. Несколько секторов колумбийского города Кали оказались затоплены после того, как из-за обильных дождей переполнились ущелья Гуаррус, Ла-Кристал и Исабель-Перес. Муниципальные власти объезжают пострадавшие от наводнения районы для оценки ситуации, сообщает El Tiempo.

Спасатели и пожарная охрана совершили десятки выездов для ликвидации последствий наводнения. Национальное подразделение по управлению со стихийными бедствиями Колумбии подтвердило, что количество осадков, выпавшее в Кали, и ставшее причиной наводнения, побило исторические рекорды города за всю его историю.

Crecientes de aguabarro y derrumbes asustaron durante amanecer a Cali https://t.co/6yT3Rkii1c pic.twitter.com/BrKMa9UpMA — Quepajove_Oficial (@quepajove) March 23, 2021

22 марта жители столицы департамента Валье-дель-Каука сообщили об обрушении дорог, отключении электроэнергии, затоплении улиц грязью и камнями в результате наводнения. Мэр Кали Хорхе Иван Оспина признал, что ливни привели к кризису в отдельных районах города.

«Есть опасность в районе Ла-Эстрелья, где проживает около 50 семей», — сообщил Оспина.

Atravesamos por una crisis invernal de impacto todas las unidades de @RiesgoCali están en los lugares más comprometidos ( comuna 20 ) , necesitamos que todos se asuman como primeros responsables

A las 10 am tendremos reunión en Centro de Salud de Siloé pic.twitter.com/EHni469nh8 — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) March 22, 2021

К северу от Кали, в Альто-Нормандии, в результате наводнения погиб местный житель. В Ла-Сирена подняли тревогу. Известно о затоплении дорог в районе Эль-Темплете.

Район Сан-Франциско в Силое сильнее всего пострадал от наводнения, известно о разрушении восьми домов.