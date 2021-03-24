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Латинская Америка

Обильные ливни привели к разрушительным наводнениям в Колумбии

Наводнение разрушило дома и оставило без света столицу крупного департамента Колумбии

Богота, 23 марта. Несколько секторов колумбийского города Кали оказались затоплены после того, как из-за обильных дождей переполнились ущелья Гуаррус, Ла-Кристал и Исабель-Перес. Муниципальные власти объезжают пострадавшие от наводнения районы для оценки ситуации, сообщает El Tiempo.

Спасатели и пожарная охрана совершили десятки выездов для ликвидации последствий наводнения. Национальное подразделение по управлению со стихийными бедствиями Колумбии подтвердило, что количество осадков, выпавшее в Кали, и ставшее причиной наводнения, побило исторические рекорды города за всю его историю.

22 марта жители столицы департамента Валье-дель-Каука сообщили об обрушении дорог, отключении электроэнергии, затоплении улиц грязью и камнями в результате наводнения. Мэр Кали Хорхе Иван Оспина признал, что ливни привели к кризису в отдельных районах города.

«Есть опасность в районе Ла-Эстрелья, где проживает около 50 семей», — сообщил Оспина.

К северу от Кали, в Альто-Нормандии, в результате наводнения погиб местный житель. В Ла-Сирена подняли тревогу. Известно о затоплении дорог в районе Эль-Темплете.

Район Сан-Франциско в Силое сильнее всего пострадал от наводнения, известно о разрушении восьми домов.

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