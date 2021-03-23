Неизвестную науке разновидность базальта обнаружили под Тихим океаном

Москва, 23 марта. Новый, ранее неизвестный тип базальта смогли обнаружить ученые после бурения на дне Тихого океана. Образование горной породы произошло благодаря крупным вулканическим извержениям.

Группа международных специалистов, занимавшаяся изучением донных осадочных пород на борту научно-исследовательского судна JOIDES Resolution, погрузила буровое оборудование на 6 километров вниз до океанского дна бассейна Амами Санкаку. Это место расположено примерно в 1000 километров к юго-западу от японского вулкана Фудзи.

Для извлечения образцов грунта исследователям понадобилось пробурить океанское дно еще на 1,5 километра. Однако в результате удалось обнаружить ранее неизвестную науке разновидность базальта, который относится одним из самых распространенных видов горных пород на планете. Его формирование на дне океана произошло во время огненных вулканических извержений, происходивших в древности.

Американские геологи тем временем смогли найти на дне Карибского моря горячую «реку камней». Необычное природное явление могло начаться в водоеме еще около 8 млн лет назад.