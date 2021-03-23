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МИД ЦАР раскритиковал ООН за неуважение суверенитета республики

МИД ЦАР раскритиковал ООН за неуважение суверенитета республики

Банги, 23 марта. Правительство Центральноафриканской Республики не одобряет действия Организации Объединенных Наций в отношении африканской страны.

Министр иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон выразила недовольство инициативами ООН. В частности, речь идет об увеличении числа бойцов многопрофильной миссии (МИНУСКА). В новой резолюции, которая предлагает отправить в республику еще больше миротворцев, нет никаких существенных изменений или предложений, способных улучшить обстановку в стране. В связи с этим у правительства возникает вопрос: зачем вообще расширять возможности организации в ЦАР?

Дипломат обратила внимание, что ООН не сотрудничает с центральноафриканскими властями в вопросе увеличения контингента МИНУСКА. Таким образом, она не просто нарушает принципы прозрачной и честной работы, но и выражает неуважение к суверенитету ЦАР и откровенно вмешивается во внутренние дела государства.

«Прозрачность — необходимое условие в случае, когда кто-то берет на себя такую ответственную задачу как восстановление мира и безопасности», — заявила Байпо-Темон.

Она призывала руководство международной организации к сотрудничеству с правительством Центральноафриканской Республики, а также потребовала проявить уважение к африканской стране и учитывать ее право принимать непосредственное участие в решении внутренних проблем.

Ранее МИД африканской страны уже отреагировал на резолюцию Организации Объединенных Наций, которую она приняла без участия представителей ЦАР в середине марта.

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