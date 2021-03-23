Древняя фреска помогла археологам выяснить, чем торговали майя

Мехико, 23 марта. Исследование древней фрески индейцев майя доказало легенду о том, что эти племена торговали солью. Об этом сообщили американские археологи из Луизианы.

Фреску обнаружили во время раскопок древнего города Калакмуль в Мексике. На древнем изображении продавец протягивают другому человеку соляную лепешку. У его ног также стоит корзина с сыпучей солью. Приправа во все времена считалась элементом для приготовления пищи, а также для ее сохранения, особенно в жарких странах. Соль особенно ценили из-за трудностей при ее добыче.

Ученые полагают, что индейцы майя добывали соль с помощью выпаривания на огне рассольной воды. В итоге получались соляные лепешки, которые сворачивали в листья для более удобной транспортировки.

Ранее сообщалось, что австралийским ученым во время раскопок удалось найти древний костяной артефакт аборигенов. Объект представляет собой большую научную ценность, считают специалисты.