Певица Анна Семенович «позеленела» после отравления

Москва, 23 марта. Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович недавно вернулась из Стамбула. Певица сообщила фанатам о сильном отравлении.

На протяжении нескольких дней артистка делилась с поклонниками радостными публикациями с отдыха на морском курорте. Однако возвращение певицы на родину омрачилось из-за сильного отравления. Семенович пришлось отменить все дела, чтобы отлежаться и прийти в себя. Об этом она сообщила в своем Instagram в разделе Stories. Исполнительница не стала включать свет для съемки видео, так как не хотела, что подписчики увидели ее в таком состоянии.

«Не хочу, чтобы меня видели такую зелененькую. Я очень сильно отравилась чем-то. Мне было очень плохо полночи», — рассказала Семенович.

Она заверила фолловеров, что недуг не вызван коронавирусной инфекцией. Сданный ей тест показал отрицательный результат. Знаменитость утешила подписчиков, заявив, что ее состояние постепенно улучшается. Информацию об этом передает «Вечерняя Москва».

Перед отпуском Анна Семенович с размахом отпраздновала свой 41-й день рождения, на котором засветила кольцо с бриллиантом от неизвестного мужчины. Известно, что недавно артистка рассталась со своим молодым человеком.