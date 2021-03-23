Интервью Собчак со скопинским маньяком возмутило Викторию Дайнеко

Москва, 23 марта. Победительница пятого сезона «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко резко негативно отозвалась об интервью ведущей Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым.

Скандальное интервью с преступником, который похитил двух девочек-подростков и более трех лет удерживал их в подземном бункере, всячески издеваясь, было опубликовано на YouTube-канале Ксении Собчак 22 марта. Дайнеко прокомментировала видео на своей странице в Instagram. Узнав о выходе интервью с маньяком, певица сначала решила, что ей показалось.

«Это герой времени?! Этот человек заслуживает внимания?! Он вину искупил?! В заголовке так написано, если что. Погодите, друзья, я не понимаю абсолютно ничего. Это просто дно», — написала возмущенная исполнительница.

Виктория Дайнеко заявила, что принципиально не будет смотреть интервью, поскольку не хочет тратить на изречения преступника ни минуты времени. Певица также считает, что Собчак могла бы проявить женскую солидарность в этой ситуации.

Создательница интервью после его выхода столкнулась с ненавистью и презрением со стороны зрителей. Многие уверены, что Собчак заплатила Мохову за съемки, что вызывает еще больше возмущения. А телеведущий Владимир Соловьев назвал фильм о скопинском маньяке «подлым и мерзким», сообщает «Вечерняя Москва».