Биолог Глазков предложил договариваться с зоозащитниками методом короля Артура

Агрессивное поведение зоозащитников помогут преодолеть круглые столы, заявил кандидат биологических наук, автор YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Когда начинается агрессия, все аргументы заканчиваются. Необходимо организовывать круглые столы для дискуссий. Часто у людей не хватает образования, информации, и может быть, круглый стол им все прояснит», — прокомментировал Глазков ситуации, когда зоозащитники бросались на своих оппонентов с кулаками.

Глазков также считает, что необходимо создать единое информационное поле не только по телефону, но и в социальных сетях, где жители могут оперативно сообщать о бездомных собаках в администрацию населенных пунктов. Это поможет решить проблемы с безнадзорными животными, а горожане смогут оперативно фиксировать результаты действий ветеринаров, занимающихся отловом.

Биолог отметил, что помимо этого необходимо проводить профилактическую работу с населением, и, в частности, со школьниками. Им нужно объяснить, что выбрасывать животных не гуманно, а также рассказать, что делать, если напала собака. По словам Глазкова, у него нет данных даже по приблизительному количеству собачьих стай в России, и такая статистика вряд ли существует. Однако, по его наблюдениям, количество безнадзорных собак в Санкт-Петербурге резко сократилось.

«Проблема никуда не делась, ее нужно контролировать, поскольку собаки плодятся постоянно. И так же регулярно происходят нападения на людей, а также, что самое страшное, на детей. Стая собак может растерзать ребенка за считанные минуты», — отметил Глазков.

Ранее ФАН рассказывал, что участники слушаний в Общественной палате РФ, посвященных проблеме бездомных животных, Максим Парфирьев, Александр Кулагин и Светлана Ильинская подверглись нападению зоорадикалов в центре Москвы.