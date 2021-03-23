Уральские ученые создали съедобную пленку для пищевых продуктов

Екатеринбург, 23 марта. Новая разработка ученых Уральского федерального университета (УрФУ) позволит покупателям товаров съедать продукты вместе с пленкой без вреда для здоровья.

Специалисты Уральского федерального университета совместно с коллегами из Индии представили новую разработку — съедобную пищевую пленку. Об этом сообщили в пресс-службе высшего учебного заведения.

Как отметили представители УрФУ, пленку предлагается использовать для упаковывания фруктов, овощей, мяса, птицы и морепродуктов. Этот экологически чистый материал не обязательно съедать: пленка растворяется почти на 90% в течение 24 часов. Один из авторов исследования, сотрудник лаборатории органического синтеза УрФУ Раммохан Алуру объяснил, что три вида пленки были созданы на основе природного полимера, добываемого из морских водорослей — альгината натрия.

«Его молекулы обладают пленкообразующими свойствами. Главное преимущество альгината — в воде он действует как жидкий гель», — уточнил Алуру.

Для соединения молекул альгината ученые использовали природный антиоксидант под названием ферулова кислота. Она придает пленке больше жесткости.

Отличительной особенностью разработки является простота ее промышленного производства. Ее можно изготавливать на заводе по производству полимеров, а если он расположен неподалеку от естественного источника водорослей, океана, то создавать их будет достаточно просто.

Ранее сообщалось, что ученые Сколтеха создали особые нанокапсулы. Они позволят доставлять лекарства прямо к онкологическим клеткам.