Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Армия

Военный эксперт объяснил, почему НАТО постоянно говорит об «угрозе» из Калининграда

Военный эксперт объяснил, почему НАТО постоянно говорит об «угрозе» из Калининграда

Москва, 23 марта. Высокие чины НАТО регулярно заявляют об опасности группировки ВС РФ в Калининградской области, подготавливая тем самым почву для укрепления восточного фланга Альянса.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с корреспондентом Baltnews объяснил, почему в НАТО так беспокоятся по поводу Калининградской области. Он отметил, что географически этот российский эксклав находится так, что мимо него невозможно обойти, а потому Министерство обороны РФ постоянно укрепляет оборону самого западного региона России.

«Меры по его укреплению никому не угрожают, поскольку в основном это оборонительные системы, которые в исключительном порядке могут иметь функции предотвращения, то есть недопущения противника в районы ближней зоны до 500 км», — отметил Подберезкин.

Он подчеркнул, что такая эффективность Калининградского оборонительного района не может быть никем преодолена. В НАТО прекрасно понимают, что любое наступление на Россию с Запада будет остановлено здесь, а потому и выражают свое недовольство и заявляют об опасности Калинградской области.

Похожую точку зрения высказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он назвал Калининградскую область «костью в горле» НАТО.

Новости партнеров