Москва, 23 марта. Высокие чины НАТО регулярно заявляют об опасности группировки ВС РФ в Калининградской области, подготавливая тем самым почву для укрепления восточного фланга Альянса.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с корреспондентом Baltnews объяснил, почему в НАТО так беспокоятся по поводу Калининградской области. Он отметил, что географически этот российский эксклав находится так, что мимо него невозможно обойти, а потому Министерство обороны РФ постоянно укрепляет оборону самого западного региона России.

«Меры по его укреплению никому не угрожают, поскольку в основном это оборонительные системы, которые в исключительном порядке могут иметь функции предотвращения, то есть недопущения противника в районы ближней зоны до 500 км», — отметил Подберезкин.

Он подчеркнул, что такая эффективность Калининградского оборонительного района не может быть никем преодолена. В НАТО прекрасно понимают, что любое наступление на Россию с Запада будет остановлено здесь, а потому и выражают свое недовольство и заявляют об опасности Калинградской области.

Похожую точку зрения высказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он назвал Калининградскую область «костью в горле» НАТО.