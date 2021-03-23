Доктор Мясников назвал самые распространенные причины развития рака

Москва, 23 марта. Российский врач и телеведущий Александр Мясников озвучил самые распространенные факторы риска, влияющие на возникновение онкологических заболеваний у человека.

По словам медика, каждый пятый случай развития рака происходит из-за неправильного питания. Еще 40% людей сталкиваются с этим смертельно опасным недугом из-за курения.

«Но до двадцати процентов — это инфекционные заболевания», — заявил Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

В качестве примера доктор использовал рак шейки матки, который провоцирует вирус папилломы человека. Наряду с этим злокачественная опухоль в печени может образоваться из-за вируса гепатита B. В связи с этим важно помнить, как между собой взаимосвязаны инфекции и возникновение рака, а в случае необходимости восполнять «пробелы» в знаниях.

Мясников ранее рассказал, как состояние ногтей может указать на наличие смертельно опасного заболевания. По его словам, периодические проверки цвета ногтевых пластин могут помочь выявить серьезные проблемы со здоровьем, которые важно вовремя заметить.