Опекунство отца не дает Бритни Спирс рассказать правду о своей жизни

Лос-Анджелес, 23 марта. Американская поп-принцесса Бритни Спирс, опекунство над которой оформлено на ее отца Джейми, хочет рассказать всю правду о своей жизни, но ей мешают обстоятельства, пишут СМИ.

Недавнее интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое они дали Опре Уинфри, заставило поклонников Спирс всполошиться. Они заявили о необходимости обращения артистки к журналистке. Фанаты считают, что Бритни должна рассказать всю правду о проблеме опекунства, которое продолжается вот уже 12 лет.

Инсайдеры из близкого окружения подтвердили, что если бы выдалась такая возможность, то певица сразу бы обратилась к Опре. Другие же источники заявляют, что слухи о намерении Спирс поделиться подробностями своих отношений с отцом сильно преувеличены.

«Сообщение о том, что Бритни рассматривает возможность все рассказать, сильно преувеличено и по сути дает ложную надежду поклонникам. Бритни хотела бы рассказать свою историю и всегда хотела написать мемуары, но опекунство затрудняет это», — заявил информированный источник издания The Mirror.

Этот вопрос, продолжил он, не стоит на повестке у звезды. Если исполнительница решит рассказать всю правду, то она вряд ли выберет для этого телевидение. Фанаты переживают за певицу также из-за того, что она часто публикует странные ролики в своем Instagram. Один из последних навел на них ужас.