Ведущая «Время покажет» приструнила немца за претензии к вакцинации в РФ

Москва, 23 марта. Ведущая программы «Время покажет» Олеся Лосева приструнила гостя студии, раскритиковавшего процесс вакцинации в России.

В ходе передачи немецкий эксперт Маттиас Уль выразил надежду на регистрацию российского препарата от коронавируса «Спутник V» в Германии, однако не признал, что в его родной стране существуют проблемы с вакцинацией.

На вопрос Лосевой, может ли он завтра получить инъекцию в ФРГ, Уль ответил отрицательно. Немец объяснил, что по возрасту еще не входит в группу риска, поэтому, согласно «плану» властей, прививка в срочном порядке ему не положена.

Он добавил, что в Германии наиболее уязвимые группы населения получают вакцины в приоритетном порядке. Эксперт раскритиковал Россию за отсутствие четкой программы действий.

«Я думаю, почему тут не работает? Потому что у вас нет плана. У вас либо я пойду, либо не пойду», — сказал Уль.

В свою очередь, Лосева на простом примере разъяснила немцу, что в России с этим нет никаких проблем. По словам ведущей, она долго думала, записывать на вакцинацию или нет, а потом «просто пришла и привилась».

В другом выпуске программы Олеся Лосева пресекла насмешки украинского эксперта Сергея Запорожского, который попытался высмеять Крым.