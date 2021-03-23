Производство вакцины от коронавируса организуют на Кировском заводе

Кировск, 23 марта. Производство российской вакцины от коронавирусной инфекции откроют на заводе «Нанолек», который расположен в Кировской области.

Представители предприятия сообщили о своих планах в ходе заседания с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства провел совещание с фармацевтическими учреждениями страны. Основной вопрос заключался в способах наращивания производства препаратов от коронавируса и проведения прививочной кампании в России.

Завод «Нанолек» будет изготавливать вакцину «КовиВак». Ее разработали специалисты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН. На данный момент она готовится к выходу в гражданский оборот. Предприятие Кировского завода намерено изготовить до пяти миллионов доз вакцины. Производство начнут летом, передает «Кировская правда».

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала сроки первых поставок препарата Центра им. Чумакова. Вакцина выйдет в гражданский оборот уже 28 марта.