Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Производство вакцины от коронавируса организуют на Кировском заводе

Производство вакцины от коронавируса организуют на Кировском заводе

Кировск, 23 марта. Производство российской вакцины от коронавирусной инфекции откроют на заводе «Нанолек», который расположен в Кировской области.

Представители предприятия сообщили о своих планах в ходе заседания с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства провел совещание с фармацевтическими учреждениями страны. Основной вопрос заключался в способах наращивания производства препаратов от коронавируса и проведения прививочной кампании в России.

Завод «Нанолек» будет изготавливать вакцину «КовиВак». Ее разработали специалисты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН. На данный момент она готовится к выходу в гражданский оборот. Предприятие Кировского завода намерено изготовить до пяти миллионов доз вакцины. Производство начнут летом, передает «Кировская правда».

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала сроки первых поставок препарата Центра им. Чумакова. Вакцина выйдет в гражданский оборот уже 28 марта.

Новости партнеров