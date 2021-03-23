Российские ученые опровергли популярные мифы о вакцинах и коронавирусе

Москва, 23 марта. Процедура вакцинации обросла множеством слухов и домыслов. Некоторые из них даже указывают на ее опасность для здоровья. Ученые опровергли наиболее популярные мифы.

«Антибиотики могут защитить человека от коронавирусной инфекции, а сама процедура вакцинации вызывает у детей аутизм!» — это лишь один из множества популярных мифов о препаратах. Журналисты RT попросили экспертов рассказать, какие из этих «фактов» на самом деле не соответствуют действительности.

В первую очередь, антибиотические препараты не помогают при коронавирусном заболевании. Об этом рассказал молекулярный биолог МГУ Максим Скулачев.

«Антибиотики не помогают от коронавируса. Антибиотики вообще против вирусов не помогают, они против бактерий», — заявил он.

Другой популярный миф связан с вирусом герпеса. Он якобы защищает человека от COVID-19. Так же, как и в случае с антибиотиками, эта информация не является верной. Как подчеркнул доктор медицинских наук Андрей Ершов, вирус герпеса, наоборот, ослабляет человека. Он открывает путь коронавирусу в организм носителя.

Наконец, аргумент противников вакцинации о том, что препараты вызывают у детей аутизм, также является лишь вредным мифом. Как отметил член-корреспондент РАН Александр Горелов, практическая каждая новая вакцина сопровождалась подобными слухами.

Пандемия коронавирусной инфекции в России постепенно отступает. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, вакцинация остается одним из самых верных способов избежать заболевания COVID-19.