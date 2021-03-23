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Переехавшая от больной матери дочь Заворотнюк снова хочет сменить место жительства

Переехавшая от больной матери дочь Заворотнюк снова хочет сменить место жительства

Москва, 23 марта. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна, недавно переехавшая от матери, объяснила, почему часто меняет место жительства.

Историей своих переездов Заворотнюк-младшая поделилась на странице в Instagram. Девушка рассказала, что в 17 лет перебралась из Москвы в Лондон, в 19 лет уехала из британской столицы в Нью-Йорк, а в 23 года вернулась в Москву.

Какое-то время дочь актрисы жила вместе с матерью в ее загородном доме, но не так давно переехала в квартиру в центре столицы. Однако теперь Анна снова хочет сменить место жительства, поскольку считает, что это поможет ей справиться с переживаниями.

«У меня возникают навязчивые идеи о том, что где-то мне будет лучше, чем в месте, где я нахожусь. В последнее время меня невозможно тянет перебраться куда-то где тепло, где есть море или океан. Мне почему-то кажется, что от этого моя дыра в груди зарастет», — написала Заворотнюк-младшая.

Еще в 2019 году стало известно о серьезной болезни Анастасии Заворотнюк, и с тех пор звезда «Моей прекрасной няни» не появляется на публике. СМИ писали, что у артистки обнаружили неоперабельную опухоль головного мозга, но семья актрисы так и не подтвердила эту информацию. Лишь недавно Анна Заворотнюк впервые рассказала о болезни матери, но точный диагноз актрисы не назвала.

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