Jeep презентовал четыре новых внедорожника

Москва, 23 марта. Американский автопроизводитель Jeep презентовал четыре новых концептуальных внедорожника для пасхального сафари.

Среди них оказался полностью электрический Wrangler — концептуальный автомобиль открывает карты, как будет выглядеть электрический вариант легендарного рамного внедорожника Wrangler. Основой для Magneto стала актуальная версия Wrangler Rubicon модельного ряда прошлого года с трубчатым каркасом вместо крыши и 35-дюймовыми внедорожными покрышками. Двигатель на 285 лошадиных сил здесь был заменен на электрический аналог с такой же мощностью.

Еще одна презентованная модель Jeepster представляет собой пляжный внедорожник-рестомод классического Jeep CJ-5 1968 года выпуска. В нем установлен двухлитровый бензиновый мотор на 240 лошадиных сил. Еще два автомобиля — Gladiator Red Bare и Wrangler Orange Peelz — подготовлены для поездок по бездорожью. В Red Bare двигатель на 3,0 литра и 260 лошадиных сил, а в Orange Peelz мотор на 3,6 литра и 285 лошадиных сил.

Бренд Jeep ранее провел презентацию семейства внедорожников Wagoneer.