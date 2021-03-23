Как сирийский бандит «с большой дороги» возглавил контрабанду нефти из Дейр эз-Зора

Дамаск, 23 марта. Один из главарей курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) Рашид Абу Хаула, возглавляющий Военный совет Дейр эз-Зора, сумел под покровительством США подмять под себя немалую часть нефтяных полей провинции и наладить контрабанду электроэнергии. Подробно об «успехах» боевика рассказал аналитический Telegram-канал «Рыбарь».

До начала конфликта на территории Сирии Абу Хаула занимался угоном мотоциклов и мелким криминалом. С началом боевых действий он собрал группу «единомышленников» и влился в ряды «Свободной сирийской армии» (ССА). На этом этапе своей жизни боевик занимался сбором «налога» на дорогах за счет самовольно установленных блокпостов. Вскоре он был вынужден бежать в Турцию, перед чем, по некоторым данным, присягнул на верность «Исламскому государству»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

По возвращении в Сирию в 2016 году Абу Хаула вступил в СДС и даже принимал участие в боях с ИГ в Заевфратье. Там он и привлек к себе внимание США, заявив, что готов вытеснить Сирийскую Арабскую Армию (САА) и проиранские формирования за пределы Дейр эз-Зора.

- DeZMC commander: Rashid Abu Khawla. One of the Arab commanders in Deir Ezzor Military Council (DeZMC). Formerly part of the FSA and fought against SAA in 2013. In 2016, he joined SDF and helped set up DeZMC. He is currently head of "Deterrence of Terrorism" campaign against IS. pic.twitter.com/wcNzRTTJsX — ???????????????????????????? ???????????????????? ???????? ????????????????????????????♔☀️ (@StoicViper) June 10, 2020

В настоящий момент Абу Хаула промышляет продажей демонтированного железнодорожного покрытия и электроэнергии в Ирак. На него же возложена ответственность за контрабанду нефти и производство психостимулятора каптагона. Также боевик подозревается в убийстве шестерых мирных жителей в деревне Аль-Ашита за отказ в продаже земли. Кроме того, его отряд привлекался к участию в карательных операциях против арабских племен, восставших против курдских порядков.

Известно, что Абу Хаула объявлял себя главой одного из кланов племени аль-Баггара, но не нашел поддержки. В то же время полевой командир неприкосновенен для своих недоброжелателей из СДС, так как пользуется покровительством США. Очевидно, что под патронатом Вашингтона боевику и его незаконному бизнесу еще долго ничего не будет угрожать.

1 Организация запрещена на территории РФ.