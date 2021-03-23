Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Как сирийский бандит «с большой дороги» возглавил контрабанду нефти из Дейр эз-Зора

Как сирийский бандит «с большой дороги» возглавил контрабанду нефти из Дейр эз-Зора

Дамаск, 23 марта. Один из главарей курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) Рашид Абу Хаула, возглавляющий Военный совет Дейр эз-Зора, сумел под покровительством США подмять под себя немалую часть нефтяных полей провинции и наладить контрабанду электроэнергии. Подробно об «успехах» боевика рассказал аналитический Telegram-канал «Рыбарь».

До начала конфликта на территории Сирии Абу Хаула занимался угоном мотоциклов и мелким криминалом. С началом боевых действий он собрал группу «единомышленников» и влился в ряды «Свободной сирийской армии» (ССА). На этом этапе своей жизни боевик занимался сбором «налога» на дорогах за счет самовольно установленных блокпостов. Вскоре он был вынужден бежать в Турцию, перед чем, по некоторым данным, присягнул на верность «Исламскому государству»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

По возвращении в Сирию в 2016 году Абу Хаула вступил в СДС и даже принимал участие в боях с ИГ в Заевфратье. Там он и привлек к себе внимание США, заявив, что готов вытеснить Сирийскую Арабскую Армию (САА) и проиранские формирования за пределы Дейр эз-Зора.

В настоящий момент Абу Хаула промышляет продажей демонтированного железнодорожного покрытия и электроэнергии в Ирак. На него же возложена ответственность за контрабанду нефти и производство психостимулятора каптагона. Также боевик подозревается в убийстве шестерых мирных жителей в деревне Аль-Ашита за отказ в продаже земли. Кроме того, его отряд привлекался к участию в карательных операциях против арабских племен, восставших против курдских порядков.

Известно, что Абу Хаула объявлял себя главой одного из кланов племени аль-Баггара, но не нашел поддержки. В то же время полевой командир неприкосновенен для своих недоброжелателей из СДС, так как пользуется покровительством США. Очевидно, что под патронатом Вашингтона боевику и его незаконному бизнесу еще долго ничего не будет угрожать.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Новости партнеров