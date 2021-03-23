Президент США объявил траур по погибшим в Колорадо до 27 марта

Вашингтон, 23 марта. Джо Байден распорядился спустить государственные флаги США по случаю траура по погибшим при стрельбе в Колорадо.

Государственные флаги США, приспущенные c 22 марта, останутся в таком положении до захода солнца 27 марта. Также глава Белого дома призвал к ужесточению контроля штурмового огнестрельного оружия в США.

Трагедия произошла в магазине в городе Боулдер. Выходец из Сирии устроил стрельбу, в результате которой погибли десять человек, в том числе один полицейский. Стрелявший также был ранен силовиками, его доставили в больницу, после лечения сирийца переведут в тюрьму.