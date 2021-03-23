Росимущество заявило о перевыполнении планов по приватизации в 2020 году

Москва, 23 марта. Поступления в бюджет от приватизации составили более 4 млрд при плановых показателях в 3,6 млрд рублей.

В текущем году мы также планируется достигнуть показателя не менее 3,6 млрд рублей, сообщил глава Росимущества Вадим Яковенко в ходе рабочей встречи депутатов комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям с заместителем министра финансов Алексеем Моисеевым.

Глава Росимущества добавил, что общий объем поступлений в федеральный бюджет от управления госимуществом составил 462 млрд рублей, при этом 421,4 млрд рублей поступило в виде дивидендов от крупнейших госкомпаний, 12,6 млрд — это средства от продажи акций. Поступления в бюджет от сдачи в аренду федерального имущества и продажи земельных участков в совокупности составили 14 млрд рублей.

О мошеннических схемах, которые применяются в адрес собственников приватизированной ранее недвижимости, рассказали в Росреестре. Письма от злоумышленников о якобы необходимой легализации такого жилья приходят жителям Москвы.