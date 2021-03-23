ЦБ РФ может сделать возврат годных банкнот платным для банков

Москва, 23 марта. Центробанк РФ прорабатывает возможность взимать с финансовых организаций плату, если они возвращают ему годные банкноты, следует из материалов регулятора.

Эта инициатива может помочь уменьшить нерациональный оборот наличных средств и снизить затраты на его обеспечение в ближайшие пять лет. Уточняется, что вопрос о взимании платы за сдачу ветхих банкнот ЦБ поднимать не будет.

В Банке России объяснили, что некоторые финансовые организации предпочитают сдавать регулятору излишки годных купюр вместо передачи их банкам, которые испытывают потребность в наличных деньгах. Если соответствующее решение будет принято, она позволит создать экономические стимулы для кредитных структур самостоятельно обрабатывать наличные средства более активно, заключили в Центробанке.

В течение ближайших пяти лет регулятор намерен выпустить новые банкноты. На обратной стороне обновленных купюр будут изображены достопримечательностей федеральных округов. Так, на десяти рублях — Сибирский ФО, на банкноте номиналом 50 рублей — Северо-Западный, 100 рублей — Центральный, 500 рублей — Северо-Кавказский, 1000 рублей — Приволжский, 5000 рублей — Уральский.