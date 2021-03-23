Мужчину наградили за спасение провалившихся под лед детей в Волгоградской области

Волгоград, 23 марта. Мэр города Волжский Игорь Воронин лично встретился с 26-летним мужчиной, который оказал помощь троим тонущим подросткам. Волжанина представили к государственной награде.

Инцидент произошел на берегу Ахтубы 14 марта. Прохожий увидел троих детей, которые вышли на тонкий лед и провалились в воду. Парень бросился на помощь и спас утопающих, рискуя своей жизнью. После этого молодого человека вытащили подоспевшие очевидцы.

Волжанину вручили благодарность, а также представили к госнаграде «За спасение погибавших». О награждении еще одной медалью ходатайствовало руководство регионального ГУ МЧС.

Рыбаки спасли мальчика на льдине с помощью спиннинга на реке Десенка в Киеве. Школьник едва не утонул, через несколько минут его унесло примерно на 20 метров от берега. Любители зимней рыбалки вытащили ребенка, сообщал ФАН.