Лобода показала идеальную фигуру в красном купальнике на фото с дочерьми

Москва, 23 марта. Популярная поп-исполнительница Светлана Лобода поделилась кадрами с пляжного отдыха, на которых также запечатлела своих дочерей Евангелину и Тильду.

Певица сейчас нежится на заграничном курорте в компании маленьких наследниц. Артистка опубликовала на просторах социальной сети Instagram серию из нескольких фотографий, для которых она позировала в ярко-красном бикини. Идеальная фигура Лободы восхитила не только ее поклонников, но и звездных коллег. Продюсер Яна Рудковская, грузинский дизайнер Бичолла Тетрадзе, жена комика Александра Реввы Ангелина оставили свои восторженные отзывы под постом исполнительницы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Звезда поп-сцены, помимо музыки, занята съемками в проекте «Голос.Дети», где выступает в качестве наставника. После последнего выпуска зрители обрушились с критикой в адрес исполнительницы и ее коллеги Басты из-за того, что они не дали высказаться Егору Криду.