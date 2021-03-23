Историк Барановский рассказал о причинах убийства императора Павла I

В ночь с 23 на 24 марта 1801 года заговорщиками был убит российский император Павел I. О причинах этого исторического события ФАН побеседовал с историком, директором монархического клуба Санкт-Петербурга Андреем Барановским.

По словам эксперта, глава государства стал непопулярен из-за беспрецедентных шагов. Его инициативы не встречали понимания в окружении. Наоборот, вызывали серьезную обеспокоенность.

«Конфликт Павла I с дворянством очень интересен. Он издал два указа. Первый — об ограничении прав данного сословия, которое раньше ни к какому суду не привлекалось. Правитель постановил, что за развратные действия, убийства и другие тяжкие преступления, дворяне будут привлекаться к такой же ответственности, как и все. Они могут быть биты кнутом, сосланы в Сибирь и даже казнены. Второй указ гласил, что барщина [трудовая повинность зависимых крестьян на хозяйской земле] должна быть не более трех дней в неделю», — сообщил специалист.

Андрей Барановский указал также и другое нововведение, о котором прежде нельзя было и подумать.

«Кроме того, он впервые объявил о том, что будут приниматься жалобы от крестьян на помещиков за разного рода злоупотребления и издевательства. Его канцелярия довольно быстро принимала такого рода документы», — поведал собеседник ФАН.

В завершение он рассказал, почему такие преобразования вызвали обеспокоенность высшего сословия.

«Все это очень встревожило дворянство. До этого, при Екатерине II, за исключением печально известной Салтычихи [Дарьи Салтыковой], остальным все сходило с рук. Это было связано с тем, что во время Пугачевского восстания, правительница поняла, что именно ставшие за нее горой дворяне, представляют собой то сословие, на которое можно опираться», — подытожил историк.

Ранее Андрей Барановский рассказал о главных целях Великого посольства Петра I.