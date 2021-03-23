В Латвии задумали окончательно прикрыть программу выдачи ВНЖ

Рига, 23 марта. Латвия может навсегда остановить выдачу временного вида на жительство (ВНЖ) для иностранцев. Об этом рассказал журналист Евгений Лешковский.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что программа ВНЖ «себя исчерпала». Такой комментарий политик использовал в качестве аргумента против выдачи разрешений иностранцам за вложения в недвижимость или бизнес. Ассоциация сделок с недвижимостью LANIDA обратилась к премьеру с просьбой не закрывать программу, которая пользуется популярностью среди жителей стран постсоветского пространства и приносит огромные средства республике.

Отношение Латвии к россиянам с каждым годом становится все более враждебным, пишет Лешковский. Предприниматели из Юрмалы пожаловались на просевший рынок недвижимости после заявлений о закрытии программы ВНЖ. Многие компании построили дома для продажи россиянам, но из-за плохих новостей никто не купил недвижимость, резюмировал журналист.

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой ранее заявил, что руководитель ПАСЕ намерен напомнить властям Латвии об обязательствах. Речь идет об ущемлении прав местных журналистов.