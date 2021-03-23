Ученые из России и США ищут способ отучить комаров пить человеческую кровь

Москва, 23 марта. Ученые из России и США собрали референсные геномы малярийных комаров, чтобы понять, как заставить этих насекомых отказаться от человеческой крови.

К малярийным комарам относят 400 видов насекомых, при этом основными переносчиками считаются 30 из них. Для борьбы с малярией необходимо выяснить, как на генетическом уровне сформированы различия в пищевом поведении комаров-носителей и их более безобидных «родственников».

Сотрудник научно-образовательного центра геномного разнообразия Университета ИТМО Антон Замятин сообщил, что сборка генома комара является задачей среднего уровня сложности. С одной стороны, у насекомого достаточно большой геном, то есть почти 300 миллионов символов, всего в десять раз меньше, чем у человека. Но, с другой стороны, у комаров только три пары хромосом.

Эксперты отметили, что именно сборка геномов основных переносчиков малярии открывает новые возможности в борьбе с данным заболеванием. Полученные знания способствуют началу поиска участков генома, которые отвечают за связь с возбудителем болезни.

Комары чаще всего кусают людей, в поте которых присутствует запах молочной кислоты. Об этом заявили биологи на основе проведенных исследований.