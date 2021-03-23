Восточное МВД передало полномочия Правительству национального единства Ливии

Бенгази, 23 марта. Главное управление центральной поддержки сообщило, что Министерство внутренних дел восточных властей передало полномочия Правительству национального единства Ливии.

Глава МВД ПНЕ, бригадный генерал Халид Тиджани принял обязанности от экс-министра Ибрагима Бушнафа в присутствии начальника правоохранителей Бенгази Салаха Хафифи и глав управлений безопасности Западного и Восточного регионов.

Участвующие в церемонии передачи полномочий подчеркнули, что МВД стало единым, поэтому ведомство защитит родину и ливийцев.

Ранее заместитель премьера Хасан аль-Катрани возглавил правительственную делегацию, чтобы провести мероприятие.

В состав группы глав ведомств вошли министры внутренних дел, планирования, финансов, по делам молодежи, высшего образования, технического образования, строительства, сельского хозяйства. Делегацию встретили в аэропорту Бенгази официальные лица Восточного правительства и шейхи.

После Хасан аль-Катрани обратился к присутствующим с речью. По его словам, ПНЕ служит всем ливийцам и во всех частях страны. Также зампремьера поблагодарил министров Восточного правительства за приложенные на протяжении последних лет усилия.