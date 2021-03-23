Багдад и Курдистан не смогли согласовать новый бюджет из-за «нефтяных» денег

Багдад, 23 января. Федеральное правительство Ирака и делегация Иракского Курдистана не смогли принять бюджет на 2021 финансовый год. Представители курдской автономии отказались указывать в проекте объем нефти, которая должна быть поставлена Багдаду из их региона в течение года.

Проект бюджета подразумевает ограничение продаж сырой нефти Ираком до 3,2 миллиона баррелей в сутки, включая 250 тысяч баррелей из Курдистана по цене 45 долларов за единицу.

Автономия продает углеводороды зарубежным нефтяным компаниям в обход Багдада, в то время как федеральные власти настаивают на ее сбыте через государственную компанию COMO.

Тем временем законопроект нового бюджета подразумевает дефицит свыше 19 миллиардов долларов; голосование отложено до конца марта.

Спор вокруг черного золота

В соответствии с непринятым госбюджетом, Багдад должен выкупать у Курдистана по 250 тысяч баррелей нефти ежесуточно по заниженной цене, после чего продавать ее с наценкой на мировом рынке через COMO. Однако власти автономии продали свои маркетинговые права пяти зарубежным компаниям под залог кредитов, взятых с 2014 года.

В результате иракские курды добывают до полумиллиона баррелей нефти ежесуточно, и продают ее на мировом рынке дешевле, чем COMO, но дороже, чем ее приобретает Багдад.

Федеральные власти намерены вычесть нефтяные доходы автономии из ее доли в госбюджете, однако эта мера вызывает отторжение у курдской стороны. Этот конфликт вкупе с планами по девальвации иракского динара задерживает утверждение финансового плана, необходимого для начала назревших экономических реформ.