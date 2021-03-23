Глава СК РФ поручил организовать проверку после интервью скопинского маньяка

Москва, 23 марта. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин настоял на проверке после публикации фильма с Виктором Моховым.

Бастрыкин дал поручение руководству СК России по Рязанской области заняться озвученными в СМИ высказываниям Виктора Мохова, сообщается на сайте российского Следкома.

Накануне появилось видео, на котором бывший заключенный обещал "заняться" прежней жертвой. Слова Мохова вызвали общественный резонанс, поэтому журналисты обратили внимание правоохранителей на возможное приготовление нового преступления со стороны мужчины.

Глава СК поручил специалистам изучить все высказывания и дать им надлежащую правовую оценку. Результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате.

Ранее адвокат прокомментировал желание скопинского маньяка вновь "заняться" своей жертвой. Юрист Тимур Маршани не считает, что не существует угрозы в желании Виктора Мохова.