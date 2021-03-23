Эксперт рассказал, что проблема со школьными туалетами остается актуальной для Курска

Курск, 23 марта. В конце февраля 2021 года в социальных сетях многие родители стали публиковать фотографии туалетов в школах, в которых учатся их дети. Они были возмущены тем, что в них элементарно отсутствуют кабинки и двери. Спустя месяц в беседе с ФАН курский общественник Роман Алехин рассказал, какие действия для решения этой проблемы предприняли власти региона.

По его словам, в течении недели, после того как он сам поднял тему отсутствия в школьных туалетах закрывающихся кабинок, губернатор Курской области Роман Старовойт на планерке поднял этот вопрос и потребовал привести туалеты в порядок, в соответствии с нормами СанПиН к 30 марта.

«Стоит отметить, что все взяли под козырек. К сожалению, по моим сведениям, директорам школ не выделили денег на эти цели и мне присылали жалобы родители, в которых говорилось о том, что деньги в каких-то школах было решено взять из карманов родителей, предложив в родительских чатах скинуться», — делится собеседник Федерального агентства новостей.

Роман Алехин отметил, что туалетами никто не занимался до этого, и в каких-то школах просто невозможно было поставить перегородки, где-то нет унитазов, а где-то вообще туалеты оказались на улице.

«Однако, я уверен, что 30 марта, когда губернатор поедет по школам, кабинки в тех школах, которые он посетит, будут. Но все же вопрос остается для всех жителей региона: кто должен финансировать бесплатное образование — родители или государство», — заключил эксперт.

Ранее ФАН сообщал, что многие родители убеждены в том, что отсутствие дверей и кабинок в школьных туалетах негативно влияют на психическое и физическое здоровье детей. Курский общественный деятель уверен, что только повышение профессионализма во власти и качества управления сможет изменить ситуацию.