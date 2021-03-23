Дава после расставания с Бузовой накопил на «крутую тачку»

Москва, 23 марта. Рэпер и блогер Давид Манукян, более известный как Дава, рассказал о положительных моментах своего расставания с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

Дава свободен уже почти два месяца, и за это время рэпер смог уйти с головой в работу. Это принесло ему не только душевное спокойствие, но и неплохие заработки. Кроме того, раньше блогеру приходилось тратиться на дорогие подарки для возлюбленной, но после расставания с Бузовой данная статья расходов исчезла. Благодаря этому Манукян смог накопить на новый автомобиль.

«Сейчас хочу все силы вложить в себя. Скоро куплю себе еще одну крутую тачку! Я стал очень много экономить и просто понял, что много денег тратил!» — рассказал Дава в программе «PRO Новости» на Муз-ТВ.

По словам рэпера, разрыв с Бузовой освободил ему массу времени. Раньше Манукян должен был возвращаться домой в девять–десять вечера, чтобы встретить возлюбленную. Блогер утверждает, что экс-избранница не оценила его жертвы, и это стало для него уроком.

Недавно на кадрах, которые Дава опубликовал в соцсети, появилась таинственная девушка с темными волосами, лежащая в постели. СМИ смогли установить личность загадочной брюнетки, но неизвестно, какие отношения связывают ее с рэпером.