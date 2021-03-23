Каждый шестой ипотечный заемщик в России оформил кредит онлайн

Москва, 23 марта. Рекорд за все время наблюдений был установлен в 2020 году по количеству ипотечных кредитов, оформленных через интернет.

Таким способом соглашения с банками заключили около 290 тысяч семей, и это каждый шестой ипотечный заемщик в России, приводит RT данные аналитического центра «Дом.РФ» и ВЦИОМ.

Авторы исследования связали это с масштабной, системной работой по цифровизации рынка, которая ведется по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Все этапы оформления кредита законодательно уже были разрешены в удаленном формате, а развитие единой биометрической системы помогло окончательно переместить весь процесс в Сеть.

Эксперты подтверждают: банки ускорили внедрение технологий для электронного оформления жилищных займов, так что документы теперь можно подписывать при помощи телефона.

Сбербанк ранее сообщил, что объем выданных в январе и феврале ипотечных кредитов на строительство индивидуальных домов вырос более чем в два раза и составил около 1 млрд рублей.