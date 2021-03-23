Японские ученые пытаются сделать лица роботов более человечными

Осака, 23 марта. Роботехники Страны восходящего солнца столкнулись с проблемой: роботы отпугивают людей неестественностью своей мимики. Они пытаются решить эту проблему.

Сотрудники Высшей школы инженерии японского Университета Осаки изучают способы «очеловечивания» лиц роботов и андроидов. Об этом сообщает научное издание EurekAlert.

По словам ученых, современные «искусственные люди» не способны точно передавать человеческие эмоции. Они сравнили мимику настоящего человека и робота и выяснили, что последние не могут воспроизводить изогнутые линии потока в верхних областях лица естественным образом.

Чтобы решить эту проблему, японцы решили использовать технологию захвата движения. Они отслеживали мимику пяти андроидов и сравнивали результаты с человеческими эмоциями. В результате исследования ученые выделили ряд проблем, с которыми сталкиваются роботы при имитации выражений лица. Например, они плохо воспроизводили линии лиц в области глаз и не обладали свойственной человеческой коже волнистостью. Во многом это связано с особенностями конструкции и используемыми при изготовлении машины материалами.

Ученые планирую продолжать свою работу. Придание роботам человеческих черт позволит предотвратить возникновение чувства тревоги у людей, взаимодействующих с ними.

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