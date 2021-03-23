Милонов объяснил, почему «Навальный хуже бездомной собаки»



Санкт-Петербург, 23 марта. Депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Виталий Милонов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» объяснил, почему из Госдумы отозвали законопроект, который предлагал разрешить властям регионов самостоятельно регулировать численность безнадзорных животных.

«У регионов есть право регулировать численность безнадзорных животных путем стерилизации. Уже сколько раз общество сталкивалось с фактами, что отлов и убийство не приводят ни к каким результатам? Помните, что в СССР стаи бездомных собак всегда были угрозой на улицах? Природа не терпит пустоты, и, если вы начнете убивать собак, они будут воспроизводиться в большем количестве. Однако это действительно было попыткой неких депутатов отмазать коррупционеров, ворующих бюджетные деньги и тратящих их по своему усмотрению вместо того, чтобы направить их на стерилизацию собак», — заявил Милонов.

По мнению Милонова, стерилизованная собака — не такая агрессивная. Но это, по его мнению, не значит, что не нужно создавать приюты и направлять туда животных, несмотря на то, что стоимость содержания одной собаки в сутки в приюте — 108 рублей, в то время как заключенный под стражу блогер Алексей Навальный обходится государству в 72 рубля в сутки.

«Навальный, безусловно, хуже собаки, поскольку собака гадит только естественным природным способом. Что касается содержания собаки в приютах, давайте не будем путать, сколько выделяется на это денег и сколько тратится. Система контроля борьбы с бездомными собаками требует кардинальных реформ, потому что невозможно проследить реальные затраты. Поэтому многие чиновники считают, что эти статьи расходов в бюджете как бы «на Мальдивы». Собаки ничего не расскажут, а деньги можно потратить на себя», — заявил Милонов.

По мнению Милонова, траты на регуляцию бездомных собак должны проходить под контролем некоммерческих организаций, зоозащитников, заинтересованных в эффективном использовании этих средств, а не чиновников. Это поможет ликвидировать коррупцию в этой сфере.

Ранее ФАН рассказывал, что Николай Валуев обвинил радикалов в попытке устроить скандал на слушаниях о бездомных животных.

