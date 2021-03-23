Генсек НАТО назвал причины увеличения ядерного потенциала Великобритании

Брюссель, 23 марта. Причины намерения Великобритании наращивать запасы ядерного вооружения озвучил на брифинге генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Принятое в Соединенном Королевстве решение продиктовано темпами модернизации Россией и Китаем своих арсеналов, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник 23 марта в ходе пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.

«Проблема в том, что мы видим, что Россия и Китай реализуют модернизацию их систем ядерного арсенала с более продвинутым оружием. Поэтому я говорил с премьером Борисом Джонсоном вчера и главой МИД Домиником Раабом, и у них точно то же объяснение: корректировка политики Великобритании связана с увеличением способностей России и Китая», — объяснил Столтенберг.

Ранее генсек Североатлантического альянса анонсировал саммит стран-участниц военного блока — он станет 33-м по счету. В прошлый раз мероприятие состоялось в 2019 году в Великобритании.