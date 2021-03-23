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Генсек НАТО назвал причины увеличения ядерного потенциала Великобритании

Генсек НАТО назвал причины увеличения ядерного потенциала Великобритании

Брюссель, 23 марта. Причины намерения Великобритании наращивать запасы ядерного вооружения озвучил на брифинге генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Принятое в Соединенном Королевстве решение продиктовано темпами модернизации Россией и Китаем своих арсеналов, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник 23 марта в ходе пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.

«Проблема в том, что мы видим, что Россия и Китай реализуют модернизацию их систем ядерного арсенала с более продвинутым оружием. Поэтому я говорил с премьером Борисом Джонсоном вчера и главой МИД Домиником Раабом, и у них точно то же объяснение: корректировка политики Великобритании связана с увеличением способностей России и Китая», — объяснил Столтенберг.

Ранее генсек Североатлантического альянса анонсировал саммит стран-участниц военного блока — он станет 33-м по счету. В прошлый раз мероприятие состоялось в 2019 году в Великобритании.

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